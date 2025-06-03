В Турции произошло землетрясение, погибла девочка. есть пострадавшие

В Турции, у побережья района Мугла провинции Мармарис произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Согласно данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции - AFAD, подземные толчки произошли в 02:17 по местному времени. Очаг залегал на глубине 67,91 км.

Землетрясение ощущалось также в близлежащих провинциях, особенно в Измире, Манисе, Айдыне и Денизли.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что 14-летняя Афранур Гюнлю скончалась от панической атаки, вызванной землетрясением, и 69 человек получили ранения.

Сейсмическая активность продолжается в акватории Средиземного и Эгейского морей.

Источник: Sabah