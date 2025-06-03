Восковую фигуру Макрона украли из парижского музея и поставили у посольства РФ

Активисты организации Greenpeace украли из музея Гревен в Париже восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона. Они вынесли ее, выдав себя за музейных сотрудников.

Сначала они вошли в музей под видом туристов, а затем переоделись, накрыли статую одеялом и вынесли ее через запасной выход, сообщил источник в полиции французскому информационному агентству AFP.

Вскоре восковая фигура появилась у российского посольства в Париже на акции, участники которой обвиняют Макрона в том, что он покрывает французские компании, продолжающие вести бизнес с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Стоимость фигуры составляет 40 тысяч евро. На кадрах с места акции видно, как активисты устанавливают ее перед посольством вместе с плакатами.

Источник: BBC