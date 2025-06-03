США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования

Министерство обороны США планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM).

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

По ее данным, Гренландия может быть исключена из ведения Европейского командования (EUCOM) ВС США уже на этой неделе. Как подчеркивает издание, это может вызвать негативную реакцию Дании и американских союзников по НАТО.

«С точки зрения географии этот шаг имеет определенный смысл», - сказал один из источников Politico. «Однако с политической точки зрения это явно обеспокоит Европу», - добавил он. Другой собеседник издания указал, что США не уведомляли об этих планах правительство Дании.

Газета подчеркивает, что Северное командование ВС США отвечает за оборону Северной Америки. По этой причине передача острова в его зону ответственности может создать возможность для размещения в Гренландии дополнительных радаров развертываемой США системы противоракетной обороны Golden Dome.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Глава вашингтонской администрации не исключил применение военной силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал в конце марта, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Источник: ТАСС