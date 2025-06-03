Минюст США расследует законность ряда помилований Байдена

Министерство юстиции Соединенных Штатов получило указание провести расследование в связи с решением бывшего американского лидера Джо Байдена в последние дни правления помиловать членов своей семьи и заключенных.

Об этом пишет Reuters.

По данным прокурора ведомства по помилованиям Эда Мартина, планируется проверить компетентность экс-главы Белого дома, а также выяснить, могли ли другие лица втайне от политика подписать акты о помиловании, используя автоперо, дублирующую подпись президента.

Авторы статьи отметили, что расследование затронет помилование членов семьи бывшего президента США, а также 37 заключенных, которым мера наказания в виде смертной казни была заменена на пожизненное заключение.

Источник: Лента.ру