Трамп: США не позволят Ирану обогащать уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

Он подчеркнул, что экс-президент США Джо Байден должен был давно его прекратить.

«Согласно нашему потенциальному соглашению, мы не допустим никакого обогащения урана», — отметил Трамп.

Незадолго до этого стало известно, что шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке может не состояться. По данным телеканала CNN, Тегеран считает предложение Вашингтона «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

Источник: РБК