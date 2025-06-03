Белый дом показал новый официальный портрет Трампа - ВИДЕО

Белый дом опубликовал кадры с новым официальным портретом президента Дональда Трампа в Х.

В отличие от портрета, который был сделан в прошлый президентский срок Трампа — на нем он улыбается, сзади можно увидеть флаг США, — на новом он серьезен, сам кадр сделан на темном фоне.

Портрет также заменили и на сайте Белого дома.

«Только что выпущен новый официальный портрет президента», — говорится в сообщении.

Трамп стал первым президентом США, чей официальный портрет — это фотография, а не созданная художником картина. Экс-президент Джо Байден также сделал выбор в пользу фото.

Источник: Lenta.ru