Глава Минэнерго предупредил об опасностях одностороннего подхода к энергетическому переходу

Односторонний подход к энергетическому переходу может создать серьезные риски учитывая, что надежность поставок нефти и газа продолжает иметь жизненно важное значение.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

«Обеспечение надежных поставок нефти и газа продолжает иметь жизненно важное значение. Модель, которая стремится полностью устранить углеводороды на данном этапе, нереалистична, и односторонний подход к энергетическому переходу может создать серьезные риски», - сказал он.

Министр подчеркнул, что за последние 30 лет глобальная доля углеводородов в потреблении первичной энергии изменилась лишь незначительно - всего на 5%. Сегодня углеводороды по-прежнему составляют более 80% первичного энергопотребления в США, около 90% в Китае и 70% в Европейском Союзе.

«Это показывает, что альтернативные источники энергии не заменяют традиционные, а дополняют их. Поэтому, учитывая продолжающуюся центральную роль нефти и газа в глобальном энергетическом балансе и вероятность того, что так будет и в ближайшие годы, важно, чтобы финансирование этого сектора было своевременным и не откладывалось», - отметил Шахбазов.

Министр добавил, что диверсификация источников энергии, ресурсов, торговых путей и цепочек поставок должна оставаться главным приоритетом для обеспечения устойчивой энергетической безопасности.