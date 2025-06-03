В Лос-Анджелесе арестованы 14 участников армянской мафии, похитивших $30 млн COVID-помощи

Министерство внутренней безопасности США (DHS) провело второй за две недели масштабный рейд против транснациональной организованной преступности в Лос-Анджелесе.

На этот раз целью стала армянская преступная группировка, которая, по данным следствия, похитила $30 миллионов из фондов помощи малого бизнеса и COVID-грантов, сообщает Fox News.

Операция началась на рассвете — вооружённые агенты DHS, IRS и Управления малого бизнеса США прибыли к дому одного из главных фигурантов. Его, Уильяма Макграяна, уроженца Армении, задержали после того, как он сдался, выйдя из дома с поднятыми руками.

По информации информатора, Макграян заявлял о связях с армянскими бандами и угрожал человеку оружием и бейсбольной битой. Следователи считают, что именно он был «мозгом» схемы по подаче фальшивых заявок на госпомощь: при помощи поддельных банковских и налоговых документов злоумышленники создавали фиктивные компании, претендовавшие на государственные средства.

По словам Джона Паскуччо, исполняющего обязанности спецагента HSI Лос-Анджелеса:

«Это $47 миллионов, которые должны были пойти на поддержку реального бизнеса, а были использованы в личных целях преступной группировкой».

Из 14 задержанных, 13 — натурализованные граждане США, родом из Армении. Один из них может быть депортирован. Задержанные были доставлены в спеццентр для допроса и регистрации.

Изъято: около $20 000 наличными, две машины для пересчёта денег, валютные ленты на суммы в $2 000 и $10 000, ноутбуки, мобильные телефоны, два заряженных 9-мм пистолета и боеприпасы.

Задержанным предъявлены обвинения в сговоре, банковском и электронном мошенничестве, а также отмывании денег. Часть похищенных средств была потрачена на недвижимость, роскошь, а также выведена в Армению, что затрудняет их отслеживание.