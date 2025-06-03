ИСЕСКО и Фонд Гейдара Алиева учредили премию в честь Хуршидбану Натаван

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Фонд Гейдара Алиева объявили об учреждении премии «Натаван» в честь выдающейся азербайджанской поэтессы и общественной деятельницы XIX века Хуршидбану Натаван, ставшей символом просвещения и культурного возрождения.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении ИСЕСКО.

Отмечается, что премией будут награждаться лица, внесшие вклад в «достижения в области продвижения и популяризации передового опыта в сфере управления и сохранения культурного наследия в исламском мире».

В пресс-релизе указывается, что эффективное сохранение и управление наследием оказывает глубокое влияние на самосознание людей и гарантирует будущим поколениям сохранение наследия, которым можно гордиться.

«Учитывая текущие проблемы в мире, вызванные неустойчивым развитием, конфликтами и изменением климата, человечество сталкивается со многими вызовами, которые угрожают наследию мира», - говорится в сообщении.

В связи с быстрыми и многочисленными вызовами необходимо создать среду, которая поощряет инновационное и технологически обоснованное мышление, чтобы обеспечить сохранение наследия в исламском мире для нынешнего и будущих поколений.

Премия признает и продвигает передовой опыт в области сохранения и управления материальным наследием, а также способствует популяризации и признанию наследия в исламском мире, отмечается в сообщении.

Премия поощряет выдающиеся инициативы, которые обеспечивают сохранение памяти и прославление лучших образцов наследия в нашем мире. Ее цель — выделить инновационные практики в области сохранения и управления наследием с точки зрения используемых навыков, а также социального и экономического воздействия проекта на локальные сообщества, - говорится в пресс-релизе.