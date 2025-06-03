Прокуратура Анкары запросила до 3 лет лишения свободы для Экрема Имамоглу

Прокуратура Анкары завершила расследование по делу в связи с 38-м съездом оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), состоявшимся 4–5 ноября 2023 года.

Обвинительное заключение принято судом, сообщает агентство Anadolu.

Среди 12 обвиняемых – содержащийся под стражей мэр Стамбула Экрем Имамоглу, временно отстраненный от должности в связи с делом о коррупции, мэр Измира Джемиль Тугай, председатель стамбульского отделения CHP Озгюр Челик и ряд других партийных функционеров.

Им вменяется нарушение статьи 112 Закона о политических партиях Турции — «Фальсификация голосования», за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Экрем Имамоглу, возглавлявший съезд в качестве председателя, координировал действия остальных подозреваемых. По заключению, они действовали организованно, предлагая делегатам денежные средства, должности в муниципалитетах, трудоустройство родственников и даже подарочные карты в обмен на поддержку кандидата на пост председателя партии Озгюра Озеля.

Также утверждается, что в перерыве между турами голосования были распространены ложные заявления о снятии кандидатуры Кемаля Кылычдароглу, что, по мнению следствия, повлияло на результаты.

Бывший председатель CHP Кемаль Кылычдароглу фигурирует в деле как потерпевший, а бывший мэр Хатая Лютфю Саваш — как заявитель.

Отдельное расследование продолжается в отношении некоторых депутатов парламента, чьи имена также упоминались в связи с возможными нарушениями на съезде. Этот эпизод выделен в отдельное производство.

Источник: TRTHaber