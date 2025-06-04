В прошлом году в Азербайджане зафиксировано 3 землетрясения магнитудой свыше 5

За последние 12 лет в Азербайджане зафиксировано снижение числа землетрясений магнитудой 5-6.

Об этом сообщил член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы, профессор Гурбан Етирмишли в ходе выступления на тему «Современные сейсмодинамические условия Азербайджана» на конференции «Стихийные бедствия, экологические проблемы и зеленый мир», организованной по случаю 80-летия создания НАНА.

Профессор сообщил, что в 2012 году число таких землетрясений составило 6, в 2014 году — 5, в 2023 году — 4, а в 2024 году — 3.

Источник: АЗЕРТАДЖ