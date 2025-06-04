Песков подтвердил факт взрыва на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил факт взрыва на Крымском мосту.

«Украинские формирования действительно атаковали Крымский мост, однако тот не получил повреждений». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Взрыв действительно был, ничего не повреждено, - подтвердил представитель Кремля. - Мост работает».

РФ будет делать все необходимое для раскрытия преступления, связанного с атаками дронов на военные аэродромы, также сказал Песков.

Служба безопасности Украины 3 июня заявила, что ее агенты заминировали опоры Крымского моста и одно из взрывных устройств было активировано во вторник утром. В телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на Крымском мосте утром сообщалось о закрытии движения по нему.