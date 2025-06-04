В России выпустят отдельные учебники для детей мигрантов

В России издадут учебник по русскому языку для детей мигрантов, а учителей отправят на дополнительные курсы квалификации для работы с иностранцами.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В СМИ уточнили, что с 1 апреля 2025 года на территории страны введено обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в школы. Однако из поступивших за апрель 1762 заявлений на сдачу теста собрали необходимые документы лишь 335 человек. Из них пройти испытание смогли 60-70 процентов детей.

Эксперты полагают, что на текущий момент в российских школах обучается много детей мигрантов, плохо говорящих по-русски, что мешает учебному процессу для остальных. Дополнительную сложность в этом вопросе создает недостаточный опыт педагогов и отсутствие у образовательных учреждений учебников по русскому языку как иностранному. В Совете Федерации законодатели поддержали разработку такой книги. Глава Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова призвала общественность отнестись к такому проекту не как к затратам, а как к вложению в качественное образование. Также Минпросвещения выпустит программу повышения квалификации для учителей по работе с мигрантами.