EFE: полиция Испании не связывает взрыв в Овьедо с терроризмом - ОБНОВЛЕНО

Испанская полиция не считает, что взрыв в Овьедо (автономное сообщество Астурия), в результате которого погиб полицейский и еще один получил ранения, связан с терроризмом.

Об этом сообщает агентство EFE.

По данным агентства, предполагаемый виновник стрельбы и владелец рюкзака со взрывчаткой ранее неоднократно привлекался к ответственности за общеуголовные преступления. Источники в полиции считают, что его профиль исключает террористическую мотивацию действий.

Утром полицейские прибыли к жилому дому после сообщения о стрельбе, в результате которой пострадала женщина. Во время операции правоохранители обнаружили на лестничной площадке рюкзак, в котором, предположительно, находилось взрывное устройство. На место вызвали специалистов кинологического подразделения и группы по обезвреживанию взрывных устройств.

Чтобы не подвергать опасности жильцов, полицейские решили вынести рюкзак на улицу. Однако он взорвался во время работы с ним.

По информации газеты ABC, полиция задержала человека, который мог устроить стрельбу. Речь идет о 61-летнем гражданине Испании, попытавшемся скрыться с места происшествия на такси.

15:25

По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил серьезные травмы в результате взрыва в городе Овьедо (автономное сообщество Астурия).

Об этом сообщает агентство EFE.

По предварительным данным, после сообщений о стрельбе в одном из домов к месту происшествия прибыли полицейские. У входа они обнаружили рюкзак со взрывным устройством, которое впоследствии сработало.

Полиция разыскивает человека, устроившего стрельбу перед взрывом. Не исключается, что он вооружен. В результате стрельбы пострадала женщина.