Молдова нацелена на вступление в ЕС к 2028 году - Премьер

Сегодня премьер-министр Молдовы Дорин Речан провёл встречу с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой в Брюсселе.

Основной темой разговора стали реформы, проводимые Кишинёвом, и поддержка европейских структур на пути страны к вступлению в ЕС.

Во время встречи Речан поблагодарил Европарламент за политическую и финансовую помощь, а также за доверие к стремлению молдавского народа строить мирное и стабильное будущее. Он особо подчеркнул значение недавно утверждённого Плана экономического роста для Республики Молдова — программы финансовой поддержки в размере 1,9 миллиарда евро.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы к 2028 году Молдова была готова к вступлению в Европейский союз. Наша цель — не только получить поддержку, но и стать полноправным членом ЕС, представленным в Европейском парламенте», — заявил Дорин Речан.

Визит премьер-министра в Брюссель приурочен к участию в девятом заседании Совета ассоциации Молдова – Европейский союз, где обсуждаются ключевые направления сотрудничества и дальнейшие шаги на пути евроинтеграции.

Источник: Rupor