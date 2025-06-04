Захарова: Передача тел погибших между РФ и Украиной начнется в ближайшее время

Процесс передачи Россией шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, в соответствии с договоренностями в Стамбуле, начнется в ближайшее время.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона передаст Украине 6 тыс. тел погибших военнослужащих со стороны Украины», - сказала она. Официальный представитель напомнила об этом, уточнив, что это жест доброй воли со стороны Москвы. Она также подчеркнула, что передача начнется уже в ближайшее время.

Захарова также напомнила о предложении России прекратить огонь на нескольких участках фронта с целью поиска и сбора тел погибших.

«Достигнута договоренность об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными», - добавила Захарова. Она уточнила, что по заключениям медицинских комиссий, которые будут постоянными, постоянно будут формироваться списки на обмен тяжелоранеными военными. Заключения комиссий не будут зависеть от политических решений и станут регулярными.

Источник: ТАСС