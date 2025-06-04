Из Сирии репатриированы 13 граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 3 июня была выполнена репатриация из Сирии в страну 13 граждан Азербайджанской Республики.

Как сообщили 1news.az в МИД, в первую очередь, были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем был обеспечен их переход на территорию Турции. Представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было выполнено медицинское и психологическое обследование репатриантов.

«Посольство Азербайджана в Турции провело координационную работу, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами на авиарейс. На последующем этапе предусмотрена реализация мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации своих граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств», — говорится в сообщении МИД.