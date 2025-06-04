Зеленский счел бессмысленными переговоры с Россией на текущем уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным продолжение встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле на текущем уровне, которые не приводят к принятию необходимых решений. Его слова передает Укринформ.

По его словам, Россия не готова к прекращению огня. Он также утверждает, что уровень российской делегации не в состоянии решить этот вопрос, поскольку он должен оформляться на уровне лидеров государств.

«Мы предлагаем – и думаю, что нас партнеры могут поддержать, – мы предлагаем русским прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение таково: сначала мы готовы к встрече сразу... встреча — по выбору русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария — все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день», — сказал Зеленский.

Политик понадеялся, что это предложение поддержит президент США Дональд Трамп.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа. Во время нее стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.