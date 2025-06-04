«Аzərlotereya» выплатила 92,4 миллиона манатов налогов в 2024 году

Законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане – ОАО «Аzərlotereya» – представил финансовый отчет за 2024 год.

Согласно отчету, доход компании от продаж в 2024 году составил 327,58 миллиона манатов. Чистая прибыль «Аzərlotereya» ОАО за отчетный период достигла 61,8 миллиона манатов.

В течение года компания инвестировала 14,3 миллиона манатов, увеличив объем долгосрочных активов с 30,3 до 44,6 миллиона манатов. Общие активы компании на конец 2024 года составили 115 миллионов манатов, тогда как в конце 2023 года этот показатель составлял 96,7 миллиона манатов.

Также отмечается, что общий капитал ОАО «Аzərlotereya» вырос на 32% и достиг 38,8 миллиона манатов.

По итогам отчетного периода 2024 года «Аzərlotereya» выплатила в бюджет 92,4 миллиона манатов налогов. Из этой суммы 70,3 миллиона манатов приходится на упрощенный и подоходный налоги. Для сравнения, в 2023 году данный показатель составлял 63,2 миллиона манатов.

С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Аzərlotereya».

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