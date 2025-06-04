Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Мамедова Намига Тахир оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года было удовлетворено Офисом генерального прокурора Украины.

Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Так, в рамках уголовного дела, предварительное расследование которого проводится в Управлении полиции Бинагадинского района города Баку, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Н.Мамедовым ряда преступных деяний. В связи с этим в отношении него было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого и он был объявлен международный розыск.

Н.Мамедов был задержан на территории Украины и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции, говорится в сообщении ведомства.