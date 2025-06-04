 Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

First News Media18:45 - Сегодня
Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Мамедова Намига Тахир оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года было удовлетворено Офисом генерального прокурора Украины.

Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Так, в рамках уголовного дела, предварительное расследование которого проводится в Управлении полиции Бинагадинского района города Баку, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Н.Мамедовым ряда преступных деяний. В связи с этим в отношении него было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого и он был объявлен международный розыск.

Н.Мамедов был задержан на территории Украины и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции, говорится в сообщении ведомства.

Поделиться:
352

Актуально

Политика

Азербайджан и Армения обсудили судьбу пропавших без вести во время конфликта

Политика

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и странами Северной Европы и ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с представителями Северо-Балтийской восьмерки - ФОТО

Общество

В Азербайджане по случаю Дня вооруженных сил будет четыре нерабочих дня

Общество

В Баку врач поделилась в соцсетях видео обнаженной пациентки

Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Нахчыване пенсии будут выплачены раньше графика

«Аzərlotereya» выплатила 92,4 миллиона манатов налогов в 2024 году

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево на женщину. Скорую ждали около часа... - ВИДЕО

Родственники рассказали о погибших в ДТП в России азербайджанцах - ФОТО - ВИДЕО

Пожар, вспыхнувший на месте бывшего «Насиминского базара», потушен - ВИДЕО

Предупреждение синоптиков: В Азербайджане резко изменится погода

Последние новости

Автомобильные заводы Европы остановили производство

Сегодня, 22:20

Администрация Трампа разочарована Илоном Маском

Сегодня, 22:00

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и странами Северной Европы и Балтии - ФОТО

Сегодня, 21:40

Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

Сегодня, 21:22

В Баку врач поделилась в соцсетях видео обнаженной пациентки

Сегодня, 21:04

Немецкого депутата выгнали с заседания из-за футболки

Сегодня, 20:40

Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша по случаю переизбрания председателем ВНСТ

Сегодня, 20:20

Хикмет Гаджиев встретился с представителями Северо-Балтийской восьмерки - ФОТО

Сегодня, 20:02

Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио - ФОТО

Сегодня, 19:45

Председатель Милли Меджлиса обсудила с послом Пакистана вопросы стратегического партнерства между двумя странами

Сегодня, 19:30

Путин: Киеву мир не нужен

Сегодня, 19:16

Создана эффективная вакцина против будущих штаммов коронавируса

Сегодня, 19:00

Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

Сегодня, 18:45

В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Нахчыване пенсии будут выплачены раньше графика

Сегодня, 18:30

Микаил Джаббаров провел встречу с глобальным руководителем компании Deloitte

Сегодня, 18:15

«Аzərlotereya» выплатила 92,4 миллиона манатов налогов в 2024 году

Сегодня, 18:00

Приняты меры в отношении иностранцев, организующих незаконную религиозную пропагандистскую деятельность

Сегодня, 17:50

Зеленский счел бессмысленными переговоры с Россией на текущем уровне

Сегодня, 17:45

YARAT запускает прием заявок на участие в программе «Неделя перформансов»

Сегодня, 17:27

Из Сирии репатриированы 13 граждан Азербайджана

Сегодня, 17:26
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36