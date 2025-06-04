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Создана эффективная вакцина против будущих штаммов коронавируса

First News Media19:00 - Сегодня
Создана эффективная вакцина против будущих штаммов коронавируса

Ученые из Питтсбургского университета создали новую мРНК-вакцину, которая требует в 40 раз меньше мРНК по сравнению с традиционными препаратами. Новая технология позволяет ускорить производство вакцин и снизить их стоимость.

Разработка представлена в научном журнале npj Vaccines, передает Газета.ру.

МРНК-вакцины стали одними из главных инструментов в борьбе с пандемией COVID-19. Они содержат матричную РНК (мРНК) — молекулу, которая несет инструкции для клеток организма, позволяя им временно производить безвредные фрагменты вируса (обычно шипиковый белок). Эти фрагменты не вызывают заболевание, но активируют иммунную систему, формируя защиту в виде антител и Т-клеток.

Команда ученых предложила трансамплифицирующую платформу, которая делит мРНК на две части: одна кодирует антиген — фрагмент вируса, вызывающий иммунный ответ, а вторая — фермент репликазу, усиливающий размножение мРНК внутри клетки. Такой подход позволяет клеткам организма самостоятельно производить большее количество антигенов из меньшего исходного объема мРНК.

Дополнительно исследователи провели масштабный анализ всех известных вариантов вируса SARS-CoV-2, чтобы создать универсальный шипиковый белок, включающий наиболее устойчивые и общие участки. Это позволило разработать вакцину, потенциально эффективную против множества штаммов, включая те, которые могут появиться в будущем.

Испытания на мышах показали, что новая вакцина вызывает мощный иммунный ответ против различных вариантов SARS-CoV-2, включая те, что ранее вызывавшие глобальные вспышки.

По словам ученых, разработка может обеспечить не только широкую защиту, но и долговременный иммунитет, снизив необходимость частых обновлений вакцины. Кроме того, значительное сокращение объема мРНК делает производство более экономичным и доступным, особенно в условиях пандемий и срочной необходимости в массовой вакцинации.

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