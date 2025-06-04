Путин: Киеву мир не нужен

Отказ Киева от краткосрочного перемирия по гуманитарным соображениям убеждает в том, что Украине мир не нужен, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

"Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен", - сказал он.

"Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, не считают", - отметил он.

Исоочник: Интерфакс