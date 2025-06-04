Немецкого депутата выгнали с заседания из-за футболки

Председатель Бундестага Юлия Клёкнер (ХДС) выгнала депутата от Левой партии Джансин Кёктюрк из зала заседаний Бундестага во время дебатов из-за футболки с надписью «Палестина». Об этом 4 июня сообщает Bild.

«Мы договорились, и это четкие правила Бундестага, согласно которым ни наклейки, ни какие-либо другие надписи на футболках не должны присутствовать на депутатах. Я попросила депутата фрау Кёктюрк сменить одежду. Но вы, по-видимому, отвергает это. Тогда я прошу вас покинуть заседание. Пожалуйста», — заявила Клёкнер.

Кёктюрк встала и покинула зал пленарных заседаний. Следом за ней ушли и другие депутаты от Левой партии.