Новый президент Южной Кореи приступил к полномочиям

Срок полномочий нового президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна начался 4 июня в 06:21 по местному времени.

Об этом сообщает газета «Чунан ильбо».

4 июня состоится инаугурация, как предполагается, в упрощенной форме.

По итогам обработки 100% бюллетеней Ли Чжэ Мён, представлявший во время предвыборной кампании оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», набрал 49,4% голосов, кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су - 41,1%. Представитель Партии новых реформ Ли Чжун Сок получил 8,3% голосов. Явка составил 79,4%.

Источник: ТАСС