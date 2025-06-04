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На Пашиняна подали жалобу из-за постов об армянской церкви

First News Media09:48 - Сегодня
На Пашиняна подали жалобу из-за постов об армянской церкви

Юрист Ара Зограбян подал в Комиссию по предотвращению коррупции жалобу по поводу высказываний премьер-министра РА Никола Пашиняна в адрес представителей Армянской Апостольской Церкви.

Как сообщил Зограбян в соцсети, согласно закону «О государственной службе», должностным лицам следует вести себя цивилизованно и уважительно, а также быть объективными, передают армянские СМИ.

Однако Пашинян, как заметил юрист, допустил грубые высказывания в адрес высшего духовенства, включая католикоса Гарегина Второго и архиепископа Микаэла Аджапахяна, хотя, согласно закону «О взаимоотношениях Республики Армения и Армянской Апостольской Церкви», государство признает автономию ААЦ в рамках ее духовного служения.

В связи с этим, по словам Зограбяна, в Комиссию по предотвращению коррупции представлена жалоба с призывом рассмотреть факты нарушений Пашиняном правил поведения.

Напомним, 29 мая во время заседания правительства Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью». На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана.

С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха «главным мафиози», а критикующих «очуланивание» церквей — «главными педофилами страны». Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы «проверку на добропорядочность».

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