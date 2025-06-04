Администрация Трампа разочарована Илоном Маском

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск разочаровал Белый дом, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного сотрудника администрации американского президента.

«Западное крыло ..., не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей», — заявил собеседник издания.

По информации газеты, Маск выступил против законопроекта о сокращении федеральных расходов. Он считает, что в будущем инициатива может навредить предпринимателям, в том числе лишить его компанию Tesla определенных привилегий.