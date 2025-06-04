Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа из РФ в ЕС

Власти Франции и Бельгии отказались поддержать план руководства ЕС по запрету импорта трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России по существующим договорам к концу 2027 года.

Об этом пишет европейское издание Politico.

В беседе с газетой представители французского и бельгийского правительств заявили, что им нужна «дополнительная информация относительно экономических и юридических последствий такого шага». Испания и Нидерланды, по информации газеты, поддержали план Брюсселя.

Как отмечает Politico, для реализации предложений ЕС требуется согласие всех стран - участниц объединения. Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются заблокировать введение запрета, стремясь сохранить поставки российских энергоносителей. При этом многие европейские политики и представители промышленности выступают за возвращение к энергопоставкам из РФ после окончания конфликта в Украине, ссылаясь на высокие счета на электроэнергию и проблемы в экономике, пишет издание.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. При этом запрет на закупку российского газа может носить обязательный характер для компаний ЕС и будет означать объявление форс-мажора по контрактам. Окончательные юридически обязывающие предложения будут представлены ЕК в июне. Для вступления этих инициатив в силу их должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

Источник: ТАСС