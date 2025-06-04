В Армении зафиксирована лихорадка Западного Нила

В Армении зарегистрирован первый в этом году случай заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), вызываемой вирусом, который переносится комарами.

Об этом сообщает Минздрав Армении.

Отмечается, что первый и единственный случай заражения был выявлен 3 июня. Примерно у 80% инфицированных симптомы заболевания не проявляются.

Клинические симптомы включают головную боль, миалгию, сыпь, артралгию, головокружение, а в тяжелых случаях — менингит, энцефалит, а также признаки поражения центральной или периферической нервной системы.

Напомним, впервые о заражении этим вирусным заболеванием в Армении стало известно 21 августа 2024 года. Лихорадка Западного Нила передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками заболевания являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь.

Источник: Sputnik Армения