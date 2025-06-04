Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в одном из озер Абшерона

Министерство сельского хозяйства инициировало расследование в связи с массовой гибелью рыб в озере в селе Мухаммади Абшеронского района.

Как сообщили Report.az в ведомстве, к расследованию подключены Агентство аграрных услуг, Научно-исследовательский институт ветеринарии и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Специалисты всех трех госучреждений осмотрели территорию, взяли пробы воды и образцы с мертвых рыб.

Образцы были представлены в Центр лабораторных исследований, экспертизы и сертификации Агентства аграрных услуг, Научно-исследовательский институт ветеринарии и лаборатории Института продовольственной безопасности.