Пашинян назвал Кочаряна взяточником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал второго президента РА Роберта Кочаряна взяточником.

«Это зафиксировано решением суда. Он (Роберт Кочарян) обратился к суду с просьбой прекратить уголовное дело о взятке ввиду истечения срока давности. Тем самым он признался, что является взяточником... В судебной системе Армении официально зафиксировано, что лицо, занимавшее пост президента РА, является взяточником. Пусть подает в суд! Отныне каждый раз, когда в моем выступлении будет звучать имя Кочаряна, я буду произносить – взяточник Роберт Кочарян», - заявил Пашинян на очередном заседании правительства в четверг, передают армянские СМИ.

Как считает Пашинян, сторонники Кочаряна и Сержа Саргсяна (третьего президента Армении) пытаются обвинять действующие власти Армении. Так, появляются публикации о том, якобы премьер-министр Армении передал здания колледжей своим дочерям и сыну.

«Они (семья Кочаряна) уже не отрицают, что владеют островом в Греции, они уже не смогут защитить себя, потому что они воры, взяточники, подонки. Они обвиняют во всем этом нас. Но вы не достигнете этой цели! Все это связано с системой конфискации незаконного имущества. И мы продолжим по крупинке возвращать все ранее ограбленное, другого варианта нет, им не скрыться», - сказал Пашинян.

Он затронул муссируемую в СМИ и сецсетях тему о том, что «премьер-министр Армении купил виллу в Марселе за 3 млн. евро».

«Они хотят показать, что мы на них похожи. Они даже не хотят и не пытаются доказывать, что являются ворами и подонками. Говорят, что премьер-министр купил дом во Франции на 3 млн. евро. Какие-то дашнаки во Франции на 3 евро открывают сайт-однодневку и публикуют там всякий бред», - считает премьер-министр.