 Пашинян назвал Кочаряна взяточником | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян назвал Кочаряна взяточником

First News Media14:21 - Сегодня
Пашинян назвал Кочаряна взяточником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал второго президента РА Роберта Кочаряна взяточником.

«Это зафиксировано решением суда. Он (Роберт Кочарян) обратился к суду с просьбой прекратить уголовное дело о взятке ввиду истечения срока давности. Тем самым он признался, что является взяточником... В судебной системе Армении официально зафиксировано, что лицо, занимавшее пост президента РА, является взяточником. Пусть подает в суд! Отныне каждый раз, когда в моем выступлении будет звучать имя Кочаряна, я буду произносить – взяточник Роберт Кочарян», - заявил Пашинян на очередном заседании правительства в четверг, передают армянские СМИ.

Как считает Пашинян, сторонники Кочаряна и Сержа Саргсяна (третьего президента Армении) пытаются обвинять действующие власти Армении. Так, появляются публикации о том, якобы премьер-министр Армении передал здания колледжей своим дочерям и сыну.

«Они (семья Кочаряна) уже не отрицают, что владеют островом в Греции, они уже не смогут защитить себя, потому что они воры, взяточники, подонки. Они обвиняют во всем этом нас. Но вы не достигнете этой цели! Все это связано с системой конфискации незаконного имущества. И мы продолжим по крупинке возвращать все ранее ограбленное, другого варианта нет, им не скрыться», - сказал Пашинян.

Он затронул муссируемую в СМИ и сецсетях тему о том, что «премьер-министр Армении купил виллу в Марселе за 3 млн. евро».

«Они хотят показать, что мы на них похожи. Они даже не хотят и не пытаются доказывать, что являются ворами и подонками. Говорят, что премьер-министр купил дом во Франции на 3 млн. евро. Какие-то дашнаки во Франции на 3 евро открывают сайт-однодневку и публикуют там всякий бред», - считает премьер-министр.

Поделиться:
229

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Мнение

Мецаморская АЭС: «Внутреннее дело» Армении или «бомба замедленного действия» для ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Общество

«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета - ФОТО

Армения

Мирзоян: процесс делимитации границы с Азербайджаном не зашел в тупик

Глава МИД: Армения готова поддержать предложение Баку по роспуску МГ ОБСЕ

Арарат Мирзоян: О присутствии американских пограничников на границах Армении речи нет

Пашинян созвонился с Эрдоганом и договорился продолжить диалог

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Иреване прошла акция в защиту церкви, раскурили ладан у здания правительства

Религиозный скандал в Армении: Пашинян против Апостольской Церкви

В Лос-Анджелесе арестованы 14 участников армянской мафии, похитивших $30 млн COVID-помощи

Нарушил ли Гарегин II обет безбрачия? - Пашинян требует ответа

Последние новости

Выявлены многочисленные факты незаконной вырубки деревьев в Баку и ряде районов страны

Сегодня, 17:42

МВД: Продажа и забой жертвенных животных вне специально отведенных мест запрещены

Сегодня, 17:26

Yango Ride запускает программу поддержки водителей с сертификатами

Сегодня, 17:17

Иреван объяснил, почему согласился на два последних пункта в тексте мирного договора с Баку

Сегодня, 17:07

Родители не чистили детям зубы и попали в тюрьму

Сегодня, 17:02

Молодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия — Trendyol и PASHA Holding провели идеатон - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:51

Мирзоян: процесс делимитации границы с Азербайджаном не зашел в тупик

Сегодня, 16:43

Утвержден новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Сегодня, 16:36

Установлено убийство пропавшего жителя Лерика

Сегодня, 16:28

Тяжелое ДТП в Азербайджане: погибли четыре человека - ФОТО

Сегодня, 16:24

МВД призывает водителей быть осторожными в период Гурбан байрамы

Сегодня, 16:16

Президент утвердил поправки в закон «Об охране исторических и культурных памятников»

Сегодня, 16:15

Глава МИД: Армения готова поддержать предложение Баку по роспуску МГ ОБСЕ

Сегодня, 16:14

Утверждено соглашение о сотрудничестве с Пакистаном

Сегодня, 16:13

Арарат Мирзоян: О присутствии американских пограничников на границах Армении речи нет

Сегодня, 16:12

В эти дни в Баку ожидаются ливни

Сегодня, 16:04

Создан Оргкомитет в связи с проведением WUF13 в Баку

Сегодня, 15:53

Начато расследование в отношении врача, опубликовавшего видео обнаженного пациента

Сегодня, 15:49

«С возмущением воспринимаем клеветнические кампании, основанные на ненависти к Азербайджану» – открытое письмо послу Швейцарии

Сегодня, 15:31
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36