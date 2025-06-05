Песков: Путин и Трамп пока не договаривались о личной встрече

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не договаривались о личной встрече, но они понимают, что она нужна и должна быть должным образом подготовлена.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. Должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что вчерашний разговор двух лидеров был конструктивный и нужный. «Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов», - добавил Песков.

Накануне Путин и Трамп провели свой четвертый телефонный разговор с момента вступления американского лидера в должность, он продлился 1 час 10 минут. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, Путин подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле и дал оценку терактам, организованным киевским режимом.

Источник: ТАСС