Кобахидзе: Грузия располагает фактами финансирования экстремизма со стороны ЕС

Грузинские власти готовы предоставить доказательства, в том числе видео, того, как европейцы финансируют и поощряют экстремизм в Грузии.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Когда мы разговариваем с европейцами, говорим: «У нас есть факты, противопоставьте им свои факты, не ложь и общие заявления, а факты. Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, подкрепляем это фактами, видео, практикой вашего финансирования». У нас есть факты того, как эти люди финансируют экстремизм в нашей стране», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

По его словам, когда правительство Грузии на встрече с европейцами предоставляет им указанные факты, в ответ они слышат общие фразы. Как отметил Кобахидзе, такое поведение европейцев вызывает сожаление.