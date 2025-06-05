Армения не выплатила членский взнос в ОДКБ в 2024 году

Армения не выплатила членский взнос в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году из-за заморозки своего участия.

Об этом во время выступления в парламенте заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что Армения не заплатила членский взнос в ОДКБ из-за заморозки своего членства в этой организации», - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Иреван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре прошлого года он объявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Иреван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

Источник: ТАСС