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Следственный комитет возбудил дело против армянского блогера, похищенного с Ярославского вокзала

First News Media15:28 - Сегодня
Следственный комитет возбудил дело против армянского блогера, похищенного с Ярославского вокзала

Следственный комитет завел уголовное дело против блогера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале.

«Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения», — сказано в сообщении Следкома.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством Интернета) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). По первой грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет. В ближайшее время блогеру изберут меру пресечения.

По факту похищения Щепихина возбуждено дело по ст. 126 УК (похищение), ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Обвинения предъявлены шести лицам, они были задержаны.

Видео, на котором несколько лиц тащат Щепихина за руки и ноги через здание вокзала, а после заталкивают в багажник машины с мигалкой и номерами АМР, появилось в телеграм-каналах 3 июня.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам министра, чеченское управление МВД инициировало проверку в отношении Щепихина из-за его высказываний по ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Источник: РБК

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