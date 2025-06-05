Арарат Мирзоян: О присутствии американских пограничников на границах Армении речи нет

Ожидаемый приезд в Армению специалистов США по таможенному и пограничному контролю не предполагает их привлечения к работе на границах республики.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он констатировал, что американские специалисты по таможенному и пограничному контролю до сих пор не прибыли в Армению.

«Визит американцев – лишь один из компонентов сотрудничества, подразумевающего расширение возможностей армянской стороны в осуществлении пограничного контроля. Ни о каком присутствии американских пограничников на армянской границе речи нет», - подчеркнул министр, которого цитирует Sputnik Армения.

Приезд американцев планировался в рамках подписанной в начале этого года хартии о стратегическом партнерстве между Иреваном и Вашингтоном.