Тяжелое ДТП в Азербайджане: погибли четыре человека - ФОТО

В Газахском районе в результате тяжелого ДТП погибли четыре человека.

В ночь на 5 июня около 03:00 в селе Эскипара Газахского района произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW с государственным номером 10-SM-433, житель Баку Рамал Велиев, 1997 года рождения, двигался по направлению от села Эскипара в сторону села Ферахли, когда на высокой скорости потерял управление. Машина сначала врезалась в столб освещения, затем в припаркованный автомобиль, после чего столкнулась с каменным забором.

На месте происшествия погибли сам водитель, а также три пассажира: Рафет Насиров (1997 г.р.), Гёюш Набиев (2004 г.р.) и Заур Ахмедов (2000 г.р.).

Согласно предварительной версии, причиной трагедии могло стать превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования выяснилось, что Рамал Велиев неоднократно нарушал правила дорожного движения. В частности, он регулярно превышал допустимую скорость, что зафиксировано в материалах административных протоколов за последний год. ГУГДП призвало всех водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, напомнив, что безответственные действия за рулём могут привести к непоправимым последствиям — не только для самих водителей, но и для пассажиров, а также других участников дорожного движения.

Следствие по факту продолжается.

Джамиля Суджадинова