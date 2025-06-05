В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Шамахинском районе вновь произошло землетрясение, сообщает Центр Сейсмологической службы.

Землетрясение произошло в 16:04 по местному времени на глубине 4 км. Землетрясение не ощущалось.

16:34

В Шамахинском районе произошло землетрясение.

Об этом 1news.az сообщили в Центре Сейсмологической службе.

Подземные толчки зафиксированы в Пиргулу.

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в 16:02 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

Подземные толчки ощущались в эпицентре силой до 4 баллов, а в окрестностях - от 3 до 4 баллов.