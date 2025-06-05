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Молодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия — Trendyol и PASHA Holding провели идеатон - ФОТО

First News Media16:55 - Сегодня
Молодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия — Trendyol и PASHA Holding провели идеатон - ФОТО

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире – Trendyol совместно с PASHA Holding организовала цифровой идеатон под названием Hack for Social Impact.

Мероприятие объединило около 100 выпускников стипендиальной программы “Əlaçı” от PASHA Holding.

Инициатива была направлена на развитие социальной активности, разработку цифровых решений с высоким социальным эффектом, поддержку инклюзивности, а также повышение осведомлённости в социальных и экологических вопросах.

Команды-участники работали над инновационными решениями в разных сферах, сосредоточив внимание на повышении качества жизни уязвимых групп населения, а также искали креативные и технологически обоснованные подходы к решению актуальных социальных задач.

По итогам идеатона были выделены лучшие проекты с наибольшим потенциалом инновационности и социальной значимости. Первое место заняла команда «SocioSapiens» с проектом умного мобильного приложения «YoldAIq», которое обеспечивает людям с инвалидностью безопасное и самостоятельное передвижение по городу. Второе место получила команда «Mindsbridge» с идеей платформы «SƏS», предлагающей психологическую помощь и реабилитационную поддержку женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. Третье место заняла команда «Thundersbolt» с проектом «QayğıBot» - инновационным решением для поддержки пожилых людей и лиц, находящихся в социальной изоляции.

Победители получили призы от компании Trendyol.

Trendyol реализует инициативы в области устойчивого развития и социального воздействия на всех рынках своего присутствия, внося вклад в развитие местных сообществ.

Тема образования играет важную роль в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding.

Совместно с PASHA Holding компания активно осуществляет совместные проекты в этом направлении.

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