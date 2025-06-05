Родители не чистили детям зубы и попали в тюрьму

Родителей из Буроса приговорили к тюремному заключению за серьёзную халатность в уходе за детьми.

В Швеции родителей троих детей приговорили к восьми месяцам лишения свободы после того, как стало известно о крайне запущенном состоянии зубов у их детей. Сигнал в соответствующие органы поступил от стоматолога в городе Бурос, который обнаружил у детей обширный и запущенный кариес. Состояние зубов оказалось настолько критическим, что нескольким детям пришлось удалить зубы.

По данным шведского радио P4 Sjuhärad, расследование показало, что дети в течение длительного времени не получали необходимого ухода за полостью рта. Следствие пришло к выводу, что родители не обеспечивали регулярную чистку зубов своим детям и не следили за их гигиеной, что расценили как физическое насилие в форме серьезной халатности.

Несмотря на то, что обвиняемые настаивали на своей невиновности, они получили по восемь месяцев тюремного заключения каждый.

Источник: Aftonbladet

Джамиля Суджадинова