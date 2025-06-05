Выявлены многочисленные факты незаконной вырубки деревьев в Баку и ряде районов страны

Факты незаконной вырубки зеленых насаждений на административной территории города Баку, Губинского, Хачмазского, Габалинского и Балакенского районов выявлены в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности за прошедшую неделю, говорится в сообщении данной структуры.

В ходе расследования установлено, что на территории, принадлежащей ЖСК «Teymuroglu Construction» на пересечении улиц Узбекистана и Азера Манафова в Низаминском районе города Баку, перед жилым домом №14D в жилом массиве Ени Гюнешли «V» поселка Гарачухур Сураханского района, по адресу улица Явера Алиева, 4 в поселке Бакиханова Сабунчинского района, на территории села Рустов Губинского района, на участке, принадлежащем ООО «Providence Deutsch», на территории села Гасангала Хачмазского района, на территории села Зараган Габалинского района и на земельном участке, принадлежащем Ханифинскому муниципалитету Балакенского района, в результате незаконной вырубки деревьев зеленым насаждениям нанесен ущерб в размере 144 060 манатов.

Поскольку размер ущерба, причиненного зеленым насаждениям, в каждом случае создает состав преступления, собранные материалы готовятся к направлению в правоохранительные органы для правовой оценки вопроса.