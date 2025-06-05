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Белый дом: Трамп запретит въезд в США гражданам 12 стран

First News Media08:53 - Сегодня
Белый дом: Трамп запретит въезд в США гражданам 12 стран

Американский лидер Дональд Трамп с понедельника запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств.

Об этом говорится в тексте распространенной Белым домом прокламации президента.

Полный запрет будет действовать в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Ограничения вступят в силу в понедельник, 9 июня в 00:01 по времени восточного побережья США.

Кроме того, частичные ограничения будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

В документе отмечается, что выданные до вступления в силу этого указа визы продолжат действовать.

Источник: ТАСС

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