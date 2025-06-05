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Трамп ограничил въезд в США иностранцев, желающих учиться в Гарварде

First News Media09:21 - Сегодня
Трамп ограничил въезд в США иностранцев, желающих учиться в Гарварде

Президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете или участвовать в его программе обмена, говорится в прокламации на сайте Белого дома.

Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся в настоящее время в университете, должны перевестись в другие вузы. Трамп 25 мая отметил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. На следующий день президент подчеркнул, что американцам отказывают в пользу приезжих студентов, и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

«Я установил, что необходимо ограничить въезд иностранных граждан, стремящихся попасть в США исключительно или главным образом для прохождения курса обучения в Гарвардском университете или участия в программе обмена, проводимой Гарвардским университетом... Это приостановление и ограничение истекает, если не будет продлено, спустя шесть месяцев после даты настоящей прокламации», - сообщил Трамп.

Президент объяснил свое решение соображениями национальной безопасности.

Пресс-служба Гарварда на сайте университета назвала действия Трампа «незаконными» и отметила, что вуз «продолжит защищать своих иностранных студентов».

Источник: РИА Новости

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