В Газахе четыре человека погибли в тяжелом ДТП

В селе Аббасбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось со стеной.

В результате инцидента от полученных травм на месте происшествия скончались Рамал Велиев, 1997 г.р., Заур Ахмедов (2000), Рафат Насибов (1997) и Гёюш Набиев (2004).

По факту начато расследование.