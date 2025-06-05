В Газахе четыре человека погибли в тяжелом ДТП
В селе Аббасбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.
Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось со стеной.
В результате инцидента от полученных травм на месте происшествия скончались Рамал Велиев, 1997 г.р., Заур Ахмедов (2000), Рафат Насибов (1997) и Гёюш Набиев (2004).
По факту начато расследование.
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