Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о готовности Москвы начать обмен военнопленными с Киевом в период с 7 по 9 июня.

Об этом он сообщил во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это, наверное, будет 1 200 человек с каждой стороны и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы», — сказал Мединский.

В первую очередь в число пленных на обмен пойду раненые, тяжелобольные и военные возрастом до 25 лет, подчеркнул помощник российского лидера.

Россия и Украина договорились о новом обмене пленными по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня. Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Мединский после завершения второго раунда переговоров делегаций стран объявил об этом журналистам.

Источник: 1tv.ru