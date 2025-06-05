МВД РФ: работу рынка могут приостановить за привлечение мигрантов

Штраф или приостановка деятельности грозит рынкам в России в 2025 году, если будет выявлено незаконное привлечение к труду иностранной рабочей силы.

Об этом говорится в материалах Главного управления по вопросам миграции МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

«Ответственность за незаконное использование труда иностранных работников касается не только работодателя, но и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ. К таковым относится и юридическое лицо, которому принадлежит рынок (в законе обозначено как управляющая рынком компания), - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что статьей 14 закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» предусмотрено, что в целях продажи товаров на рынке управляющей компанией обеспечивается соблюдение лицами, заключившими с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении торговых мест, складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений, правил привлечения к трудовой деятельности в России иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе иностранных работников.

Ежегодно правительство РФ устанавливает допустимую долю иностранных работников для каждой отрасли экономики. «Для розничной торговли в нестационарных объектах и на рынках в 2025 году она составляет 0%. За нарушение данного требования управляющая рынком компания несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, в том числе статьей 18.16 КоАП (нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах)», - пояснили в МВД.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 800 тыс. рублей, а также приостановление деятельности на срок от 14 до 90 дней.

Источник: ТАСС