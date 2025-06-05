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Пашинян призвал армянского Католикоса прояснить, нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок

First News Media10:23 - Сегодня
Пашинян призвал армянского Католикоса прояснить, нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Католикоса всех армян Гарегина II прояснить, нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок.

«В моем восприятии, Католикос всех армян является непререкаемым авторитетом, непоколебимым защитником справедливости, непререкаемым источником истины. Я не могу поверить, что Католикос всех армян может скрывать истину, не могу поверить, что из уст Католикоса всех армян может исходить что-то иное, кроме истины. Пусть сам Гарегин II прояснит: нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок. Мы, его паства, имеем право услышать от него правду», - написал армянский премьер в Telegram-канале.

29 мая премьер-министр Армении заявил на заседании правительства, что все церкви в Армении «чуланизированные», пояснив, что все самое ненужное складируется в церквях, в том числе, мусор, чья-то одежда, обувь, кровать. Он также удивился тому, «сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни».

Предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископ Макар Акопян отметил, что заявление Пашиняна о «чуланизации» церквей является не только неуместным и крайне неудачным сравнением, но и оскорбительной и неуважительной характеристикой структуры, которая «на протяжении веков была духовным светом и источником национальной стойкости нашего народа».

Спустя несколько дней Пашинян усомнился в соблюдении Католикосом всех армян обета безбрачия и заявил, что если выяснится, что Гарегин II имеет ребенка, то он не может быть Католикосом.

В ответ высший церковный совет провел собрание в Эчмиадзине, по итогам которого охарактеризовал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ и Католикоса как «постыдную антицерковную кампанию», напомнив, что антицерковное поведение главы правительства, инициированные против национальных ценностей и Церкви процессы чреваты разрушительными последствиями.

Источник: «Новости-Армения»

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