Россия восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня, обещают в МИД РФ

Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут восстановлены, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», - сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии операции Службы безопасности Украины (СБУ) на стратегический баланс.

Замминистра назвал несостоятельными заявления украинского руководства о результатах атаки. «И близко нет ничего подобного, - подчеркнул Рябков. - Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]».

Он также отметил, что до телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа Москва задавала американской стороне вопрос об отсутствии реакции на инцидент.