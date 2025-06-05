British Council признали нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в РФ. Позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, она подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны», - говорится в сообщении.

Российские прокуроры считают, что «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики».

«В рамках созданного с другими нежелательными организациями консорциума The British Council проводит программу так называемого «культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества», - заявили в Генпрокуратуре.

Источник: РИА Новости