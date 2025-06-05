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Адиль Алиев опроверг причастность в организации нападения на Араза Мусаева - ПОДРОБНОСТИ

First News Media11:34 - Сегодня
Адиль Алиев опроверг причастность в организации нападения на Араза Мусаева - ПОДРОБНОСТИ

Глава Исполнительной власти Сураханского района Баку Адиль Алиев опроверг обвинения в причастности к нападению на президента Федерации муай-тай Азербайджана, девятикратного чемпиона мира Араза Мусаева, получившего ножевое ранение 28 мая в Турции.

Ранее Араз Мусаев заявил, что стал жертвой нападения, организованного, по его словам, по поручению главы Сураханского района.

«Меня ударили ножом по указанию Адиля Алиева. Проблема между нами была связана исключительно с работой. Он хотел возглавить Федерацию муай-тай. У нас не было иных разногласий», — заявил Мусаев в распространенном видео, передает газета «Ени Мусават».

В свою очередь, Адиль Алиев категорически отверг любые обвинения, заявив, что узнал о случившемся из прессы. По его словам, обвинения Мусаева — не более чем попытка манипулировать общественным мнением.

«Я никак не связан с этим инцидентом. Мусаев, лежа на больничной койке, пытается повлиять на общественность и высшие органы страны. Это неприемлемо. Личность и местонахождение нападавшего известны. Я нахожусь в Баку и занимаюсь своей работой. Мое имя никогда не фигурировало в подобных делах, и не может фигурировать. Мы всегда служили одному — нашему государству и народу», — подчеркнул Алиев.

Он также добавил, что не понимает, чем руководствуется Араз Мусаев, распространяя, как он выразился, «отвратительную ложь».

Напомним, по делу о нападении на Араза Мусаева в Анталье задержаны шесть человек.

Трое из них — граждане Азербайджана, трое — Узбекистана. Поиски еще одного участника продолжаются.

Инцидент произошел во время чемпионата мира по муай-тай IFMA U23 в районе Кемер. В спортивном зале имени Ататюрка Араз Мусаев получил два ножевых ранения в живот и удары по голове. Ему оказали первую помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние стабильное, он перенес операцию.

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