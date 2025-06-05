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Ветеран Отечественной войны подозревается в убийстве - ДЕТАЛИ

First News Media12:32 - Сегодня
Ветеран Отечественной войны подозревается в убийстве - ДЕТАЛИ

Установлен факт убийства 35-летнего Шахина Муса оглу Шарифова, пропавшего без вести несколько дней назад в Лерике, его тело было найдено в реке.

Подозреваемый в убийстве 34-летний Эльшан Агабала оглу Агаев ранее работал в Лерикском районном управлении молодежи и спорта.

В качестве офицера он участвовал в Отечественной войне, а затем в антитеррористических мероприятиях в Карабахе, во время которых был ранен снайперской пулей и помещен в госпиталь. Сообщалось, что у него также нарушена психика, и он проходит психиатрическое лечение.

По другой информации, Э.Агаев и Ш.Шарифов были давно знакомы. Причина возникшего между ними конфликта, а также место, где произошла стрельба, как и другие подробности пока неизвестны.

Также выясняется вопрос, связанный с приобретением и хранением пистолета ветераном.

Следует отметить, что тело 35-летнего Шахина Шарифова, пропавшего в Лерикском районе 1 июня, было обнаружено на берегу реки в селе Монидигях с пулевыми ранениями головы и тела.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией и прокуратурой, был задержан и арестован подозреваемый в совершении преступления 34-летний житель Лерикского района, ветеран войны Эльшан Агаев.

В доме, где проживает ветеран, обнаружены и изъяты примененный в этом преступлении пистолет Макарова со стертым номерным знаком, 1 магазин и 159 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Источник: Qafqazinfo

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